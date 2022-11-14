Taksim’deki patlamada Darıcalı kuaför ile eşi de yaralanmış

Dün İstanbul Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi ölmüş, 81 kişi de yaralanmıştı. Darıcalı bir ailenin de aynı patlamada yaralandığı öğrenildi. Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde kuaför olan Hakan Ciroğlu’nun eşi ile birlikte saldırıda yaralandığı ortaya çıktı. Olayı kamuoyu ile sosyal medya hesabından paylaşan bir Darıcalı, “Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kuaför olan Hakan Ciroğlu kardeşimiz ve eşi de Taksim'deki hain saldırıda yaralananlar arasında. Allah tüm yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin” ifadelerini kullandı. Hakan Ciroğlu ve eşinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.