14 Kas 2022 - 16:32- Gündem G: 14 Kas 2022 - 16:35

Şanlı, teröre karşı ‘göreve hazırız’ dedi

Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain saldırıyı kınadı. Şanlı, Türkiye Kamu-Sen olarak terörün kökünün kazınması, Anayasamızda ifadesini bulan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün pekiştirilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz” dedi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Şanlı, teröre karşı ‘göreve hazırız’ dedi mask
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Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, İstanbul, İstiklal Caddesi üzerinde yaşanan terör saldırısının ardından açıklama yaptı. Terörü ve destekleyenleri lanetleyen Şanlı, şu ifadelere yer verdi: “İstanbul, İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısı hepimizi derinden yaralamıştır. Huzurumuza vebirlikteliğimize darbe vurmaya yönelik bu terörist eylemi şiddetle lanetliyor, patlamada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Eli kanlı teröristlerin genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden masumlara karşı gerçekleştirdiği bu insanlık dışı saldırı, terörün gerçek yüzünü bir kere daha ortaya koymuştur. Güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörün başını ezdiğimiz bu günlerde, ülkemizin en kalabalık bölgelerinden birinde böyle bir eylemin gerçekleştirilmesi, teröristlerin son çırpınışlarıdır. Bu eylemin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan çirkin iftiraların hemen arkasından gerçekleşmesini manidar buluyor, terör örgütlerinin sivil uzantılarının yaptığı algı operasyonlarıyla ülkemizi hangi noktaya çekmek istediğinin bir kere daha açığa çıktığını görüyoruz.

“KAMU-SEN OLARAK DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Terör örgütleri ve onların gizli açık uzantılarının emellerine ulaşamayacağını, belirten Şanlı, “Türk milletinin her bir ferdinin hainler karşısında birlikte ve dimdik ayakta olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz. Uzun yıllardan beri kanlı bir terörün acı bedeli olarak on binlerce vatan evladımızı şehit verdik. Bundan sonra tek bir vatan evladının burnunun dahi kanamaması için ne gerekiyorsa yapılmalı, teröristlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Türkiye Kamu-Sen olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörün son bulması için yapılan her türlü çabaya ve gerçekleştirilen her eyleme destek veriyor, güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ülke içinde teröre karşı birlik ve beraberliğin sağlanması, ülkemizde huzur ortamının korunması açısından son derece önemlidir. Ülkemizdeki terör belasının son bulması; milletimizin birlik ve beraberliği; dostluk ve kardeşliğimizin ilelebet sürdürülmesi için tüm sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, kişi, kurum ve kuruluşların milli hassasiyetlerimiz doğrultusunda ortak hareket etmesi ve güç birliği oluşturması hepimizin arzu ettiği bir durumdur. Türkiye Kamu-Sen olarak terörün kökünün kazınması, Anayasamızda ifadesini bulan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün pekiştirilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Terörü ve teröristleri bir kere daha lanetliyor, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

                       

               

# türkiye, genç, kamu, Kadın

14 Kas 2022 - 16:32 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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