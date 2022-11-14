Halkbank’ın toplam kredileri 1 trilyon lirayı aştı

Halkbank yılın ilk 9 ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Bankanın toplam kredileri yüzde 70 artışla 1 trilyon TL’nin üzerine, toplam mevduatı yüzde 69.4 artışla 906 milyar TL’ye çıktı, aktif büyüklüğü ise 1.2 trilyon TL’yi aştı. Yapılan açıklamaya göre, Halkbank’ın 9 aylık net karı da 8.9 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, dünyada başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte yurtiçinde ekonomiye hâkim olmaya başlayan istikrarlı görünümün yılın son çeyreğine de taşınmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.