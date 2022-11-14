Togg için yerli ‘startup’ yarışı

Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu -DIGIATHON 2022 Yarışması başladı. Bugün de sürecek hackathonun dünkü açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT, Togg ve Avalanche paydaşlığında bu yıl ilk kez düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu, ‘Dijital Türkiye’ hizmetleri temasıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmayla Türkiye’de blokzincir konusunda farkındalık yaratılması ve bu yeni teknolojinin kamunun dijital dönüşümünde vatandaşlar yararına nasıl hizmet edebileceğinin çalışmalarının yapılması hedefleniyor.

HERKES FAYDALANACAK

Ön eleme sonrasında 10 farklı ilden, 88 yarışmacıdan oluşan 24 finalist takımın İstanbul’da katıldığı final etabı 30 saat sürdü. Bu maratonda yarışmacı takımlar, blokzincir teknolojisinin e-Devlet Kapısı’nda var olan servislere veya e-Devlet Kapısı’nda kullanılması

uygun olabilecek yeni servislerin yazılmasındaki ilk adımlarını attılar.