14 Kas 2022 - 16:45- Gündem G: 14 Kas 2022 - 16:46

“Erzurumluların dostluklarını her daim hissettik”

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen programda Erzurumlularla bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, “Erzurum benim çok yakın dostlarımın, arkadaşlarımın olduğu bir şehir. Bu anlamda yiğitliklerini, dostluklarını, mertliklerini her daim hissettik” dedi
“Erzurumluların dostluklarını her daim hissettik” mask
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Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın düzenlediği programa katıldı. Programa Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve vakıf üyeleri katıldı.

“BU ŞEHRE DEĞER KATIYORSUNUZ”

Programda konuşan Vali Yavuz, “Her zaman söylediğimiz gibi Erzurum’un, Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında daha sonra da Cumhuriyetimizin kuruluşundan önceki mücadelede oynadığı rol çok önemlidir. Erzurum dediğimiz zaman medeniyet kodlarımızı en iyi yaşayan, en iyi aktaran ve Kocaeli’de çok büyük değer kazanan bir şehir olarak nitelendiriyoruz. İç ve dış göçler bir şehrin kimliğini, kişiliğini değiştirir ya olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. İlimizde çok sayıda Erzurumlu kardeşimizin olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu şehre değer katıyorsunuz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Erzurum’un hayatında önemli bir yeri olduğuna değinen Vali Yavuz, “Erzurum benim çok yakın dostlarımın, arkadaşlarımın olduğu bir şehir. Kader birliği yaptığım birçok arkadaşım var. Bu anlamda yiğitliklerini, dostluklarını, mertliklerini her daim hissettik. Söz konusu devlet millet olduğunda başımıza ne gelir diye bir an bile tereddüt etmediler ve o an için ne yapılması gerekiyorsa onu yaptılar. Sizlere güveniyoruz, iyi ki varsınız, birlik beraberliğimiz daim olsun, inşallah kültürümüzü, medeniyetimizi, inancımızı her daim yaşatalım” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

# emniyet, Kocaeli Üniversitesi

14 Kas 2022 - 16:45 - Gündem

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