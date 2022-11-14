Darıca Türkeli kaçıyor, Bağçeşme kovalıyor

1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nda lider Darıca Türkeli, Çerkeşli’nin sahaya çıkmaması sonrasında büyük ihtimalle hükmen galip gelecek. Bağçeşme ise henüz puanı eklenmeyen D.Türkeli’nin karşısında 3-0’lı Derince galibiyetiyle zirveye çıktı. Eşmespor ise Anadolu 1071 ile 0-0 berabere kalarak, zirve takibini tehlikeye düşürdü. Ligde ilk yarı sona erdi ve bir haftalık ara tatili verilecek. Puan durumu, ilk yarı son hafta maçları şöyle…