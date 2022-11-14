CHP Derince’den köylere çıkarma

CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve beraberindeki heyetin ilk ziyaretleri; Toylar Mahallesi Muhtarı Turan Binici, Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç, Çavuşlu Mahallesi Muhtarı İsmail Turan, Terziler Mahallesi Muhtarı Necdet Yüce’ye oldu. Ziyarette partililer; CHP’yi ve yol haritasını anlattı, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Derince’nin köylerinin ve orada yaşayan vatandaşların problemleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

“VATANDAŞIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Bilgin, "Derince'nin her mahallesinde olduğu gibi köylerinde de var olan problemlerin ve vatandaşların istek ve önerilerinin bizim için çok kıymetli olduğunu bilerek çalışmalarımızda önemli bir yer tuttuğunun bilinmesini istiyoruz. Meclis üyelerimiz de her daim halkın yararına bir tutumla vatandaşımızın taleplerinin Derince Belediye meclisinde takipçisi oluyorlar. Gerekli çalışmaları yapacağımızdan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” dedi.

“TARIMSAL KALKINMANIN ÖNEMİ BÜYÜK”

Ardından Bilgin ve beraberindeki partililer, Çavuşlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İdris Kara’yı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'de tarımın ve çiftçinin önemi, mevcut durumda eksik veya yanlış yapılan politikalar ve Derince’de tarımsal kalkınmanın önemi konuşuldu. Bilgin ve yönetimi Cuma namazı sonrası İshakçılar’da köy meydanında bulunan kahvehaneye giderek yöre halkı ile bir araya gelip sohbet etti.