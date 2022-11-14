YRP’nin ilk sandık müşahitleri eğitimi Kartepe’de

Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi sonrası seçim çalışmalarını resmen başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Yeniden Refah Partisi hukukçuları ve il başkanı, sandık müşahitlerinin eğitim çalışmalarına başladı. İl Başkanı Mehmet Aras ve parti hukukçuları Av. Mete Burak, Selim Tezcan ilk eğitimlerini geçtiğimiz akşam Kartepe ilçesi teşkilatına verdi.

“MİLLET YRP’Yİ İKTİDAR YAPACAK”

Eğitimlerin önümüzdeki günlerde tüm ilçeleri kapsayacak şekilde devam edeceği vurgulandı. İldeki tüm sandıkların baş müşahit ve müşahit atamalarının tamamlandığı belirtildi. Konuşmasında seçmene seslenen Aras, “Milletin bu seçimde özüne, ruh köküne ve bin yıllık tarihine uygun olarak Yeniden Refahı iktidar edeceğini ve bunu da ilk olarak 2. Olağan Büyük Kongremize katılan coşkulu, fedakar ve şuurlu 65 bin katılımcı ile göstermiş bulunmaktadır” dedi.