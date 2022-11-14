“Yürüdüğümüz yol Atatürk, başbuğumuz ve liderimizin yolu”

Sağlık sorunları nedeniyle MHP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinden ayrılan Emine Babuccu’nun yerine MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu tarafından Nurgül Uzman atandı. Mütevazı kişiliği ile teşkilat mensupları tarafından oldukça sevilen Nurgül Uzman’ın MHP’li kadınlara büyük bir hareketlilik getirmesi bekleniyor.

“BİZDE GÖREV VERİLİRSE ‘YOK’ DENMEZ”

Uzman açıklamasında, “Ben, davamın bir neferiyim. Beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim. Elimden gelen hizmetin en iyisini yapmak için var gücümle çalışacağım. Teşkilat mensubu dava arkadaşlarımla bir araya gelerek; güzel bir ekip kuracağız. Kuracağımız ekibimizle yerel ve genel seçimlerde MHP’nin bayrağını, ülkücülüğün sancağını en yükseklere taşımak için çalışacağım. Bizde görev asla istenmez; verilirse de ‘yok’ denmez. Yürüdüğümüz yol; Atatürk, başbuğumuz ve liderimizin yoludur. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.

NURGÜL UZMAN KİMDİR?

Aslen Çorum nüfusuna kayıtlı olan Nurgül Uzman, lisans mezunu. Körfez İlçe Yeniyalı Mahallesi’nde ikamet ediyor. Özel bir şirkette görev yapıyor. 20 yıldır MHP teşkilatının çeşitli kademelerinde bulundu.