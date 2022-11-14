Yeniyalı Barbaros devreyi 2. bitirdi

1. Amatör Küme Futbol Ligi C Grubu’nda da devre sona erdi. İlk yarının son hafta maçlarında lider takipçisi Yeniyalı Barbaros, Uzuntarla Belediye’yi deplasmanda zor da olsa 2-1 yenerek lider Kandıra’yı rahat bırakmadı. Kandıra son hafta bay geçmesine rağmen üç puan frakla tatile girdi. Liglere bir hafta ara verilecek. Puan durumu, ilk yarı son hafta maçları şöyle…