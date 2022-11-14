Yüzücüler Atatürk için yarıştı

Adeta bir sporcu fabrikası gibi işleyen ve 13 farklı branşta geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam eden Darıca Belediyesi’nin düzenlediği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme Yarışlarında 22 kategoride 175 sporcu mücadele etti. Spor şehri Darıca anlayışıyla 13 farklı branşta faaliyet gösteren Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yarışları düzenledi. Genç sporcuları teşvik etmek amacıyla organize edilen yüzme yarışmalarına 22 kategoride 175 sporcu katılırken sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

MADALYALARI BAŞKAN BIYIK TAKDİM ETTİ

Sporcu velileri de yarışları heyecanla takip ederken dereceye giren yüzücülere madalyalarını ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve DARES Başkanı Hüsamettin Ergül takdim etti. Geleceğin sporcularını yetiştirmekten dolayı mutlu olduklarını ve sporun her branşına desteklerinin devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “13 farklı branşta geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. İnanıyorum ki diğer branşlarda olduğu gibi yüzme branşında da Türkiye ve Dünya şampiyonları çıkaracağız. Pırıl pırıl başarılı genç yüzücülerimiz var. İlçemizi ve ülkemizi gelecekte en iyi şekilde temsil edecekler. Bu organizasyon da onları teşvik etmek ve tecrübe kazanmaları amacıyla düzenlendi. Bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.