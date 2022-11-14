Karamürsel 2. Lig heyecanına galibiyetiyle başladı: 80-78

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) yeni sezon maçları başladı. Kocaeli temsilcisi Karamürsel Gençlik Spor Kulübü, evinde Akhisar Belediyespor’u 80-78 skorla yendi

ZORLU RAKİPLER VAR

Karamürsel Gençlik Spor Kulübü, İstanbul Efendileri, Limaspor, Vefa, Kapaklı, Etimesgut Belediye Spor, Rino Seramik Porselen, Çukurova Üniversite Spor, Ege Üniversite Spor, Akhisar Belediye Spor’un yer aldığı A Grubunda mücadele eden Karamürsel Gençlik Spor, Karamürsel Spor Salonu’nda ağırladığı Akhisar Belediyespor’u zor da olsa yenmeyi başardı. Maçın ilk periyodundan son periyodun son 20. saniyesine kadar 12 sayı geriden takip eden Karamürsel, bitime 20 saniye kala skoru 78-77 yaparak bir sayı öne geçti. Geri kalan saniyelerde skoru 80-78 yaparak maçı kazandı. Karamürsel Gençlik Spor’da Can Kuru 2, Sami 6, Ali Emre Eren 2, Mert Yavi 26, Berk Nehir Çağlıyan 14, Oktay Güneş 23, Fatih Eravcı 7 sayı üretti.

TARAFTAR GÖREVİNİ YAPTI

Maçın başından sonuna kadar takımlarını destekleyen Karamürsel Gençlik Spor’un taraftarları maçın kazanılmasında önemli rol oynadı. Maçın sonunda Karamürsel Gençlik Sporlular, taraftarına alkışlarla teşekkür etti. Maçı Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Gençlik Spor Müdürü Çetin Yıldız da izledi. Müsabaka sonunda Karamürsel Gençlik Spor Antrenörü Turgut Taşçı, “Sezonun ilk maçı, heyecan ve bu ligde ilk maçımız, basit hatalar yaptık, çok daha farklı kazanacağımız maçı yine de muhteşem seyircimiz ile beraber kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum Karamürselimize bu lig hayırlı olsun. Bu oluşumda yönetim kadromuzu ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Daha yeni başladık” dedi.

TB2L’DE STATÜ ŞÖYLE…

TB2L'de 2022-2023 sezonu grup müsabakaları 11-13 Kasım 2022 tarihinde başladı ve 17-19 Mart 2023 tarihinde tamamlanacak. Lig iki devreli lig usulü olarak oynanacak, maçlar sonunda ilk ikiye girenler direkt son 16'ya kalacak, 3., 4., 5. ve 6. olanlar çapraz eşleşecek. Turu geçenler son 16'ya kalacak. Lig eleme turları ile devam edecek, ilk iki takım TBL'ne yükselecek, son iki takım ise küme düşecek.