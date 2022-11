Yükselen şehrin mutlu çocukları

Dilovasılı öğrencilerden gelen ‘at binme’ talebine duyarsız kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öğrencileri Kocaeli Atlı Spor Kulübüne götürerek isteklerini yerine getirdi

BAZI ÖĞRENCİLER İLK DEFA AT BİNDİLER

Göreve geldiği günden bu yana; eğitime ve öğrencilere büyük önem veren, hemen hemen her taleplerini yerine getirerek onları motive etmeye çalışan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; geçtiğimiz gün katıldığı bir okul etkinliğinde öğrencilerin ata binme istedikleri üzerine harekete geçti. Başkan Şayir, Dilovasılı öğrencileri Kocaeli Atlı Spor Merkezi’ne götürerek bazı öğrencilerin ilk defa at binmelerini sağladı. Etkinlikte öğrenciler; Kocaeli Atlı Spor Merkezi yöneticileri tarafından atlı spor eğitimleri hakkında bilgiler aldıktan sonra at binerek, güzel bir gün geçirdiler.

YÜKSELEN ŞEHRİN MUTLU ÇOCUKLARI

Bazı öğrencilerin mutluluklarına vesile olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirten Başkan Şayir, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin isteğini ve atlara olan ilgilerine duyarsız kalamazdık. Zaman zaman at binen biri olarak biliyorum ki, at binmek ve atlar ile bağ kurmak insana çok şey katmaktadır. At binmek; insan hayatında psikolojik ve zihinsel gelişime fayda sağladığı gibi, insanı sosyalleştiren, karakterini güçlendiren, insan ilişkisinin en üst düzeye ulaştıran önemli spor dallarımızdandır. Bazı çocuklarımızın ilk defa yaşayacakları bu duyguya ortak olmak, “Yükselen Şehir Dilovası’nda” yükselen şehrin mutlu çocuklarını görmek beni de çok mutlu ediyor” dedi.