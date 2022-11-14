Yükselen şehrin mutlu çocukları

Dilovasılı öğrencilerden gelen ‘at binme’ talebine duyarsız kalmayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öğrencileri Kocaeli Atlı Spor Kulübüne götürerek isteklerini yerine getirdi
BAZI ÖĞRENCİLER İLK DEFA AT BİNDİLER
Göreve geldiği günden bu yana; eğitime ve öğrencilere büyük önem veren, hemen hemen her taleplerini yerine getirerek onları motive etmeye çalışan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; geçtiğimiz gün katıldığı bir okul etkinliğinde öğrencilerin ata binme istedikleri üzerine harekete geçti. Başkan Şayir, Dilovasılı öğrencileri Kocaeli Atlı Spor Merkezi’ne götürerek bazı öğrencilerin ilk defa at binmelerini sağladı. Etkinlikte öğrenciler; Kocaeli Atlı Spor Merkezi yöneticileri tarafından atlı spor eğitimleri hakkında bilgiler aldıktan sonra at binerek, güzel bir gün geçirdiler.
YÜKSELEN ŞEHRİN MUTLU ÇOCUKLARI
Bazı öğrencilerin mutluluklarına vesile olmaktan bahtiyarlık duyduğunu belirten Başkan Şayir, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin isteğini ve atlara olan ilgilerine duyarsız kalamazdık. Zaman zaman at binen biri olarak biliyorum ki, at binmek ve atlar ile bağ kurmak insana çok şey katmaktadır. At binmek; insan hayatında psikolojik ve zihinsel gelişime fayda sağladığı gibi, insanı sosyalleştiren, karakterini güçlendiren, insan ilişkisinin en üst düzeye ulaştıran önemli spor dallarımızdandır. Bazı çocuklarımızın ilk defa yaşayacakları bu duyguya ortak olmak, “Yükselen Şehir Dilovası’nda” yükselen şehrin mutlu çocuklarını görmek beni de çok mutlu ediyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.