İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği iş birliğiyle Erozyonla Mücadele Haftası Bisiklet Turu ‘Biyolojik Çeşitlilik’ ana temasıyla gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta pedallar erozyonla mücadele için çevrildi. Bisiklet turu, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ile her yıl Kasım ayında yapılan "Dünya Erozyonla Mücadele Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Programa TEMA Gönüllüleri ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA topluluğu katıldı. TEMA Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, ‘Biyolojik Çeşitlilik’ ana temasıyla düzenlenen bisiklet turunda erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturduklarını söyledi.