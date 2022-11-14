İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği iş birliğiyle Erozyonla Mücadele Haftası Bisiklet Turu ‘Biyolojik Çeşitlilik’ ana temasıyla gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde her pazar günü düzenlenen bisiklet turunda bu hafta pedallar erozyonla mücadele için çevrildi. Bisiklet turu, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği ile her yıl Kasım ayında yapılan "Dünya Erozyonla Mücadele Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.
FARKINDALIK OLUŞTURULDU
Programa TEMA Gönüllüleri ve Kocaeli Üniversitesi Genç TEMA topluluğu katıldı. TEMA Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol, ‘Biyolojik Çeşitlilik’ ana temasıyla düzenlenen bisiklet turunda erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturduklarını söyledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.