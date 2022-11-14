10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi fuhuşa teşvik ettiği, fuhuş için aracı olduğu ve yer temin ettiği gerekçesiyle hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan T.G. (40) isimli firari şahsın Gebze'de olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan T.G., tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.