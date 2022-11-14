Kahramanmaraş’tan geldi, takımını yalnız bırakmadı

MAÇ BOYUNCA İYİ MÜCADELE ETTİK
Maçın ardından sorularımızı yanıtlayan Ferdi, kendisini İzmit’teymiş gibi hissettiğini ifade ederek şu düşüncelere yer verdi: Armanın peşinden sizler Kocaeli’den geldiniz ben de Kahramanmaraş’tan geldim. İskenderun ile 1-1 berabere kaldık. Maç boyunca iyi mücadele ettik. 1-0’dan sonra 2. golü de bulabilir ve maçı koparabilirdik.
İZMİT SANKİ
Daha iyi olacak ve inşallah şampiyon biz olacağız. Hatay’daki maçta birçok arkadaşımı gördüm ve kendimi İzmit’teymişim gibi hissettim. Tribünde memleket havasını çektik diyebilirim. Takımımızı destekledik ve deşarj olduk. Taraftarımızı ve futbolcularımızı maçın ardından uğurladık. Biz de Maraş’ın yolunu tutacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.