Kahramanmaraş’tan geldi, takımını yalnız bırakmadı

MAÇ BOYUNCA İYİ MÜCADELE ETTİK

Maçın ardından sorularımızı yanıtlayan Ferdi, kendisini İzmit’teymiş gibi hissettiğini ifade ederek şu düşüncelere yer verdi: Armanın peşinden sizler Kocaeli’den geldiniz ben de Kahramanmaraş’tan geldim. İskenderun ile 1-1 berabere kaldık. Maç boyunca iyi mücadele ettik. 1-0’dan sonra 2. golü de bulabilir ve maçı koparabilirdik.

İZMİT SANKİ

Daha iyi olacak ve inşallah şampiyon biz olacağız. Hatay’daki maçta birçok arkadaşımı gördüm ve kendimi İzmit’teymişim gibi hissettim. Tribünde memleket havasını çektik diyebilirim. Takımımızı destekledik ve deşarj olduk. Taraftarımızı ve futbolcularımızı maçın ardından uğurladık. Biz de Maraş’ın yolunu tutacağız.