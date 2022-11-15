15 Kas 2022 - 08:44- Asayiş G: 15 Kas 2022 - 08:47

Düğün takılarını çalan 3 kişi yakalandı

Kandıra ilçesinde 60 bin TL değerindeki düğün takılarını çalarak kaçan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı
Düğün takılarını çalan 3 kişi yakalandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, dün Kandıra ilçesi Namazgah Kültür Merkezi düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 60 bin TL değerinde düğün takılarının bulunduğu çanta çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde F.A. (62), H.A. (19) ve ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
# Olay

15 Kas 2022 - 08:44 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.983.775 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Boğazı sıkılan genç hayatını kaybetti mask
Boğazı sıkılan genç hayatını kaybetti
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi... Can kaybı 6'ya yükseldi, 81 yaralı mask
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi... Can kaybı 6'ya yükseldi, 81 yaralı
Kocaeli'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü mask
Kocaeli'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Tamire getirilen tırda yangın çıktı mask
Tamire getirilen tırda yangın çıktı
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı mask
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı mask
2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL