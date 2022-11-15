15 Kas 2022 - 08:49- Spor G: 15 Kas 2022 - 08:51

Sıra sende Engin Başkan!

3. Lig 1. Lig Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, Elazığspor engelini 2-0 ile geçerken farkı kaçırdı. 20 puanla averajla 4. sırada yer alan takımda tüm gözler Engin Koyun’a çevrildi. Pilot takım olduktan sonraki 2 maçta 4 puan alan ve görevini fazlası ile yerine getiren Derince ekibinde Engin Koyun’un da üzerine düşeni yapacağına inanılıyor

Erdem Övüç
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Sıra sende Engin Başkan! mask
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DAHA FAZLA PUANI OLABİLİRDİ

11 maç sonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan “Mucize takım” Belediye Derincespor’da teknik kadro ve futbolcu ailesini ayakta alkışlanacak performanslarına devam ediyor. 20 puanla averajla dördüncü sırada yer alan takım, berabere biten lider Mersin’i Kelkit’i, Ağrı’yı ve Belediye Kütahya’yı elinden kaçırmış hak ettiği puanları alamamıştı. Her maç sahaya karakter koyan ve mali anlamda uzun süreden beri mağdur olan takımın mücadelesi ile elde edilen sonuçlar takdirle ve hayretle karşılanıyor. 

ENGİN KOYUN GÜVEN VERMİŞTİ

Öte yandan Kocaelispor’un pilot takımı olan Derince ekibinde gözler Başkan Engin Koyun’a çevrildi. 2 hafta önce tesislere gelen, Derince ekibinin teknik kadrosu ve futbolcuları ile toplantı yapan Engin Koyun takıma “Rahat olun, biz buradayız, siz çıkın topunuzu oynayın” demişti. Aradan geçen sürede inanılmaz zorluklarla karşılaştıkları Kütahya ile berabere kalan, Elazığ’ı de rahat deviren takıma her hangi bir ödeme yapılmış değil.

BEKLİYORLAR

Forma ve armalarını yere düşürmeden mücadele eden takımda futbolcu grubu doğal olarak mali bir beklenti içinde. Psikolojik anlamda iyice harap olan takım pilot takım olunmasına karar verilen zaman diliminden sonra çıktığı 2 maçta 4 puan elde etti ve teknik kadro ile futbolcular görevini fazlası ile yerine getirdi. Sarı lacivertliler Engin Koyun’un da üzerine düşen görevi yapacağına inanıyor.

# takım, Kocaelispor

15 Kas 2022 - 08:49 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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