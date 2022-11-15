Sıra sende Engin Başkan!

DAHA FAZLA PUANI OLABİLİRDİ
11 maç sonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan “Mucize takım” Belediye Derincespor’da teknik kadro ve futbolcu ailesini ayakta alkışlanacak performanslarına devam ediyor. 20 puanla averajla dördüncü sırada yer alan takım, berabere biten lider Mersin’i Kelkit’i, Ağrı’yı ve Belediye Kütahya’yı elinden kaçırmış hak ettiği puanları alamamıştı. Her maç sahaya karakter koyan ve mali anlamda uzun süreden beri mağdur olan takımın mücadelesi ile elde edilen sonuçlar takdirle ve hayretle karşılanıyor.
ENGİN KOYUN GÜVEN VERMİŞTİ
Öte yandan Kocaelispor’un pilot takımı olan Derince ekibinde gözler Başkan Engin Koyun’a çevrildi. 2 hafta önce tesislere gelen, Derince ekibinin teknik kadrosu ve futbolcuları ile toplantı yapan Engin Koyun takıma “Rahat olun, biz buradayız, siz çıkın topunuzu oynayın” demişti. Aradan geçen sürede inanılmaz zorluklarla karşılaştıkları Kütahya ile berabere kalan, Elazığ’ı de rahat deviren takıma her hangi bir ödeme yapılmış değil.
BEKLİYORLAR
Forma ve armalarını yere düşürmeden mücadele eden takımda futbolcu grubu doğal olarak mali bir beklenti içinde. Psikolojik anlamda iyice harap olan takım pilot takım olunmasına karar verilen zaman diliminden sonra çıktığı 2 maçta 4 puan elde etti ve teknik kadro ile futbolcular görevini fazlası ile yerine getirdi. Sarı lacivertliler Engin Koyun’un da üzerine düşen görevi yapacağına inanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.