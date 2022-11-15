Derince 5 günde 2 zorlu deplasmana çıkacak

Cumartesi günü Yusuf Tokuş ile çıkışa geçen Nevşehirspor ile ardından 23 Kasım Çarşamba günü de Edirnespor ile dışarıda karşılaşacak olan ekibimizde Mehmet Tosun sakatlığı nedeni ile forma giyemeyecek. Kadir Torbacı ise cezasını tamamladı ve form patlaması yaşayan bu futbolcu başarılı Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz’ın uygun görmesi halinde Nevşehirspor karşısında forma giyebilecek.