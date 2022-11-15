Hakan Küçük babasını son yolculuğuna uğurladı

Son yolcuğuna uğurlanan Enver Küçük’ün oğlu Hakan Küçük acılı gününde kendisini ve ailesini yalnız bırakmayan tüm eş dost ve akrabalarına teşekkür etti. Kocaelispor Kulübü de merhum için yaptığı paylaşımda “Masörümüz Hakan Küçük’ün babası Enver Küçük’ün vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.