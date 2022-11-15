Seçim takvimini tamamlayan KOTO’da tebrik ziyaretleri sürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KOTO’yu ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini sundu. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın ev sahipliği yaptığı ziyarette, Başkan Kocaman’a, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özüer de eşlik etti.

TEBRİK ETTİ

Başkan Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer nezdinde, göreve seçilen yönetim kurulu ve meclis üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Kocaman, başarılı çalışmaların devam etmesini diledi. Ziyaretleri ve dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, seçim süreci ve KOTO’nun yeni dönem çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.