Seçim takvimini tamamlayan KOTO’da tebrik ziyaretleri sürüyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, KOTO’yu ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini sundu. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın ev sahipliği yaptığı ziyarette, Başkan Kocaman’a, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özüer de eşlik etti.
TEBRİK ETTİ
Başkan Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer nezdinde, göreve seçilen yönetim kurulu ve meclis üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Kocaman, başarılı çalışmaların devam etmesini diledi. Ziyaretleri ve dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, seçim süreci ve KOTO’nun yeni dönem çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.