Kartepe’de karate şampiyonası ödülleri verildi

Kartepe Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kocaeli Gelişim Ligi 2.Etap Karate Şampiyonası Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapıldı. 37 spor kulübü, 414 sporcunun katıldığı 11 kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Gelişim Ligi şampiyonasında konuşan Karate İl Temsilcisi Soner Açıkyol “Bizlere her türlü desteği sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın spor yapmaları için tüm imkanlar sağlanmaktadır. Sporcularımızın elde edecekleri sonuçlar ne olursa olsun her zaman onların yanında olduk, oldunuz” dedi.

EVLATLARINIZI DESTEKLEYİN

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül “Bir çok ilçemizde spor etkinlikleri yapılmaktadır. Pandemi sonrasında çocuklarımızı yeniden spor salonlarında buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bizlere destek veren Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyorum. Velilerimizde en iyi şekilde evlatlarımızı desteklesinler. Bu sayede başarı gelecektir” açıklamasında bulundu.

SPOR GELİŞTİRİR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Evlatlarımızın gözlerinde görülen heyecan, spor aşkı çok güzel. Onların bu heyecanı bizleri memnun etmektedir. Yapılan her spor önemlidir. Spor sayesinde evlatlarımız gelişmektedir. Evlatlarımızın spor yapmalarına katkı veren velilere, hocalarına çok teşekkür ediyorum. Her zaman evlatlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Kocaeli Gelişim Ligi 2.Etap Karate Şampiyonası’nda dereceye girenlere ödüller verildi.