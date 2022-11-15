Tarihi geçmiş ürünler satılacaktı, hepsi imha edildi

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yapılan market denetimleri ile tarihi geçmiş ürün satışına izin vermiyor. Periyodik olarak marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen çok sayıda ürüne el koydu. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
İmha edildi
Denetimlerde son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, süt, salça, yumurta, çikolata, bebek maması, bisküvi, konserve, hazır yiyecek, pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin tarihini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.