Tarihi geçmiş ürünler satılacaktı, hepsi imha edildi

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yapılan market denetimleri ile tarihi geçmiş ürün satışına izin vermiyor. Periyodik olarak marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, denetimlerde son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen çok sayıda ürüne el koydu. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

İmha edildi

Denetimlerde son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, süt, salça, yumurta, çikolata, bebek maması, bisküvi, konserve, hazır yiyecek, pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin tarihini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı.