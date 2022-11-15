Yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İzmit geçişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 300 litre etil alkol, 645 yabancı ülke menşeli içki bandrolü, bin 894 farklı markalara ait içki şişesi, 17 içki torbası, 760 içki şişesi kapağı ve 20 içki şişesi kutusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.