15 Kas 2022 - 11:28- Eğitim G: 15 Kas 2022 - 11:33

KOSTÜ personel alacak

KOSTÜ 4’ü profesör olmak üzere 15 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı için son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirtildi
KOSTÜ personel alacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörlüğü, üniversite bünyesinde görev yapacak 4’ü profesör, 8’i öğretim üyesi ve 3’ü araştırma görevlisi olmak üzere 15 personel alımı yapacağını Resmi Gazetede yayımlanan ilanla duyurdu. Başvuruların son tarihi 30.11.2022 Çarşamba günü mesai bitimi olarak açıklanırken, başvurularla ilgili şartlar ve maddeler üniversitenin resmî internet sitesi, www.kocaelisaglik.edu.tr’de yer alıyor.
# sağlık

15 Kas 2022 - 11:28 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.983.775 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Okul bahçesinde bitki yetiştiren öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor mask
Okul bahçesinde bitki yetiştiren öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor
Bilnet Okulları Atatürk’ü Pınar Ayhan’dan dinledi mask
Bilnet Okulları Atatürk’ü Pınar Ayhan’dan dinledi
Marmara Koleji öğrencileri Atatürk Evi’ni çok sevdi mask
Marmara Koleji öğrencileri Atatürk Evi’ni çok sevdi
ODTÜ GV Kocaeli’de İlkokul Tanıtım Günü yapıldı mask
ODTÜ GV Kocaeli’de İlkokul Tanıtım Günü yapıldı
Karamürsel'de Akreditasyon Toplantısı yapıldı mask
Karamürsel'de Akreditasyon Toplantısı yapıldı
Körfezim’de vefa günü mask
Körfezim’de vefa günü
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL