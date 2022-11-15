KOSTÜ personel alacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Rektörlüğü, üniversite bünyesinde görev yapacak 4’ü profesör, 8’i öğretim üyesi ve 3’ü araştırma görevlisi olmak üzere 15 personel alımı yapacağını Resmi Gazetede yayımlanan ilanla duyurdu. Başvuruların son tarihi 30.11.2022 Çarşamba günü mesai bitimi olarak açıklanırken, başvurularla ilgili şartlar ve maddeler üniversitenin resmî internet sitesi, www.kocaelisaglik.edu.tr’de yer alıyor.