İsmail Cem Cambaz: Oyunumuz iyice oturdu

ORDU MAÇINDAN BERİ

Cambaz futbolcu grubuna mücadelelerinden ötürü teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi: Elazığ maçı çok rahat geçti. 2-0 kazandık ancak çok daha farklı bitebilirdi. Ordu maçından beri çıtayı iyice yükselttik. Takım saha içinde mutlu, saha dışında ise aylardır süren bir kangren var. Bizim işimiz saha içinde ne yaparız diye düşünmek. Ancak bu inanın çok da kolay olmuyor.

GÖREVLERİNİ ÇOK İYİ YAPTILAR

Çocuklara ne kadar teşekkür etsek az. Saha içinde ekstra motive oluyor, birbirleri için oynuyorlar. Üzerine koya koya gidiyoruz. Kazanma amaçlı bir kadro ile çıktığımız Elazığ karşısında da herkes verilen görevi en iyi şekilde yaptı. Rakibin, maçın başında kalemize gönderdiği şut dışında kalecimiz İlker bir kez bile yere yatmadı. Tüm takımımın mücadele ve coşkusundan çok memnunum.

FAZLASI İLE BAŞARIYORUZ

Bizim gibi Mersin, Ordu, Kütahya, Karşıyaka dörtlemesini rakipler 0 ya da 1 puanla geçiyor. Biz bu süreci 8 puanla geçerken Mersin ve Kütahya karşısında galibiyeti kaçırdık. Önümüzdeki iki zorlu deplasman maçı var. Ardından Konya gelecek. Bu maçlarda en az 7 puan hedefliyoruz. Amacımız hem oyunumuz hem de skorlarımızla şehrimiz Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek. Bunu da şu ana kadar fazlası ile başardığımızı düşünüyoruz.