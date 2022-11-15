İsmail Cem Cambaz: Oyunumuz iyice oturdu

ORDU MAÇINDAN BERİ
Cambaz futbolcu grubuna mücadelelerinden ötürü teşekkür ederken şu ifadelere yer verdi: Elazığ maçı çok rahat geçti. 2-0 kazandık ancak çok daha farklı bitebilirdi. Ordu maçından beri çıtayı iyice yükselttik. Takım saha içinde mutlu, saha dışında ise aylardır süren bir kangren var. Bizim işimiz saha içinde ne yaparız diye düşünmek. Ancak bu inanın çok da kolay olmuyor.
GÖREVLERİNİ ÇOK İYİ YAPTILAR
Çocuklara ne kadar teşekkür etsek az. Saha içinde ekstra motive oluyor, birbirleri için oynuyorlar. Üzerine koya koya gidiyoruz. Kazanma amaçlı bir kadro ile çıktığımız Elazığ karşısında da herkes verilen görevi en iyi şekilde yaptı. Rakibin, maçın başında kalemize gönderdiği şut dışında kalecimiz İlker bir kez bile yere yatmadı. Tüm takımımın mücadele ve coşkusundan çok memnunum.
FAZLASI İLE BAŞARIYORUZ
Bizim gibi Mersin, Ordu, Kütahya, Karşıyaka dörtlemesini rakipler 0 ya da 1 puanla geçiyor. Biz bu süreci 8 puanla geçerken Mersin ve Kütahya karşısında galibiyeti kaçırdık. Önümüzdeki iki zorlu deplasman maçı var. Ardından Konya gelecek. Bu maçlarda en az 7 puan hedefliyoruz. Amacımız hem oyunumuz hem de skorlarımızla şehrimiz Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek. Bunu da şu ana kadar fazlası ile başardığımızı düşünüyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.