15 Kas 2022 - 11:42- Yaşam G: 15 Kas 2022 - 11:46

GTÜ Kampüsü’nde diyabet etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde Dünya Diyabet Günü etkinliği gerçekleştirildi
GTÜ Kampüsü’nde diyabet etkinliği mask
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Her yıl 14 Kasım’da dünyanın dört bir yanında Diyabet Günü etkinlikleri düzenleniyor. Dünya genelinde 425 milyon insanın diyabetle birlikte yaşadığı biliniyor. Diyabete dikkat çekmek isteyen ve farkındalığı arttırmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsünde kadınların ve çocukların katılımı ile yoğun bir etkinlik gerçekleştirdi.

ŞEKER ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin sağlık personeli tarafından parmak ucu şeker ölçümü cihazı (Glukometre) ile 350 kişiye şeker ölçümü yapıldı. Ardından ölçüm sonucu yüksek çıkan vatandaşlara bilgilendirme yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirme gerçekleştirildi.

EGZERSİZ VE SAĞLIKLI YAŞAM  

Etkinliğe katılan vatandaşlara diyabetli olsun veya olmasın tüm bireylerin hastalığa yakalanma riski düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla büyük oranda önlenebildiği söylendi. Büyükşehir Belediyes, Dünya Diyabet Gününde gerçekleştirdiği etkinlikte Anne Şehir katılımcıları ilk önce ısınma egzersizi ardından da sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptı. Ayrıca çocuklar için de eğlenceli atletizm parkuru oluşturuldu.

# sağlık, Kadın, Büyükşehir Belediyesi

15 Kas 2022 - 11:42 Kocaeli/ Gebze- Yaşam

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