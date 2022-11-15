En tehlikeli maç türleri!

2 EKSİK VAR

Kocaelispor’da Diyarbekirspor maçının hazırlıkları başladı. Yalçın ve Yusuf Cihat’ın kart cezalısı olduğu takımda bu futbolcuların yerlerine savunmada Alpay, merkezde ise Mehmet Taş, Yiğitali ya da Mesut Can ile başlanması bekleniyor. Kadronun kalan kısmıyla ilgili bir değişiklik düşünülmüyor. Yeşil siyahlılar, şirketleşen, zaman zaman Play-Off’u zorlayan bu sezon ise kaosun fazlası ile hakim olduğu Diyarbekir maçına tam konsantre çıkacak.

FUTBOLCULAR FARKINDA

Alt sıralardaki rakipleri ile yaptığı maçlarda gollü galibiyetler elde eden Kocaelispor’da futbolcu grubu mental anlamda hata yapmamaları gerektiğinin fazlası ile farkında. 31 puanla, averajla ikinci sırada yer alan yeşil siyahlı ekip, Diyarbekir engelini de aşıp Bursa’ya 34 puanla gitmek istiyor.

42-44 PUAN

Kocaelispor, hafta sonu Diyarbekir ile iç sahada ve sonraki cumartesi Bursa’da Karacabey ile oynadıktan sonra Etimesgut’u konuk edecek, Kastamonu deplasmanına çıkacak olan Körfez, iç sahadaki Ankara Demir maçı ile sezonun ilk yarısını noktalayacak. Hedef ise sezonun ilk yarısını 42-44 puan bandında tamamlamak. Karacabey dışında Etimesgut ve Ankara Demir maçları da cumartesi günü oynanacak. Kalan 5 maç da saat 14.00’te başlayacak.