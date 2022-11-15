15 Kas 2022 - 12:30- Sağlık G: 15 Kas 2022 - 12:35

İzmit Belediyesi diyabete dikkat çekti

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan diyetisyenler, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebiyle diyabete dikkat çekerek vatandaşları bilgilendirdiler
İzmit Belediyesi diyabete dikkat çekti mask
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyenler 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle vatandaşları diyabet konusunda bilgilendirdi. Diyabete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla mavi giyinen diyetisyenler İZGİM’in girişimci kadınlarına diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı. Ayrıca İzmit’in sembolü olan Saat Kulesi, diyabete dikkat çekmek amacıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

DİYABETİN BELİRTİLERİNİ ANLATTILAR

Diyabet hastalığını tanımlayan ve hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Diyetisyeni Gizem Aydın, “Diyabet ya da şeker hastalığı pankreasın vücut içinde yeterli miktarda insülin üretememesi ya da üretilen insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılmaması sonucunda ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Ağız kuruluğu, susama, yorgunluk, halsizlik, sık idrara çıkma tekrarlayan enfeksiyonlar, ayak yaraları ve bulanık görmek diyabet hastalığının belirtileridir” dedi.

RİSKLİ GRUPLAR

Riskli gruplardan bahseden İzmit Belediyesi Diyetisyeni Hilal Çetin, “Aile bireylerinde diyabet öyküsü bulunanlar, beden kitle indeksine göre obezite sınıflandırılmasına dahil olan bireyler, hipertansiyon hastaları, gebelikte diyabet öyküsü bulunan bireyler, kalp ve damar hastalığı olan bireyler, kan yağları yüksek olan bireyler diyabet açısından riskli gruptadır. Diyabet hastaları böbrek hastalıkları, göz hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, sinir hasarı, diyabetik ayak ve kemik erimesi gibi sağlık problemleri yaşayabilirler” şeklinde konuştu.

NASIL BESLENMELİYİZ?

Diyabetten korunma yöntemleri hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Diyetisyeni Büşra Çakır, “Yaşam tarzı değişikliklerinin diyabet hastalığının görülme sıklığını azalttığı kanıtlanmıştır. Beslenme alışkanlıkları kazanarak ve düzenli egzersiz yaparak diyabet hastası olma riski azaltılabilir. Bunun için beslenmede kompleks karbonhidratları tercih etmek ve lif alımını arttırmak gerekir. Beyaz ekmek, beyaz makarna gibi işlenmiş tahıllardan patates ve paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Ispanak, brokoli gibi nişastasız sebzeler, taze meyveler, bakliyatlar, kabuklu yemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağların tercih edilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.

# sağlık, Kadın, İzmit belediyesi, Aydın

15 Kas 2022 - 12:30 Kocaeli/ İzmit- Sağlık

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