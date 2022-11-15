Diyarbekirspor’da istifa

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Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ”Kulübümüzde üç yıldan bu yana kulüp başkanı olarak görev yapan ve Kulübümüzün başarısı için ciddi emekler ortaya koyan Sn. Turan İlgin, özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevden affını istemiş olup bu talebi Kulübümüz tarafından anlayışla karşılanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler nedeniyle kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.