Diyarbekirspor’da istifa

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, ”Kulübümüzde üç yıldan bu yana kulüp başkanı olarak görev yapan ve Kulübümüzün başarısı için ciddi emekler ortaya koyan Sn. Turan İlgin, özel işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevden affını istemiş olup bu talebi Kulübümüz tarafından anlayışla karşılanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler nedeniyle kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.