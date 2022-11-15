15 Kas 2022 - 12:46- Eğitim G: 15 Kas 2022 - 12:53

Öğrencilere okulu sevdiren uygulama... Hem dans ediyorlar, hem spor yapıyorlar

Darıca ilçesinde bulunan bir ilkokulda, öğrenciler Pazartesi günleri derse girmeden önce çalan müzikler ile okul bahçesinde hem dans ediyor hem de spor yapıyor
Öğrencilere okulu sevdiren uygulama... Hem dans ediyorlar, hem spor yapıyorlar mask
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Darıca ilçesinde bulunan Halide Edip İlkokulu, öğrencilerin okulu ve sporu sevmesi için örnek bir projeye imza atıyor. Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Asude Şahin tarafından hazırlanan ve her Pazartesi günleri okul bahçesinde yapılan koreografilerle öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Okula geç kalmak istemeyen onlarca öğrenci, müziğin açılmasıyla birlikte öğretmenleri Asude Şahin eşliğinde aynı anda dans ederek keyifli vakit geçiriyor. Öğrenciler aynı zamanda spor da yapmış oluyor. Yapılan koreografiler ise renkli görüntüler oluşturuyor. Öğretmenlerini çok seven ve sarılmadan duramayan öğrencilerin koreografileri ise renkli görüntüler oluşturuyor.

“Artık çocuklar okula geç kalmıyorlar, koşa koşa geliyorlar”

Öğrencilerin bu sayede okulu ve sporu seviyor olmasının kendisi için mutluluk ve gurur verici bir durum olduğunu söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Asude Şahin, “Çocuklarımız pandemi çocukları olduğu için çok hareketsiz olduklarını gözlemledim. Bahar şenliklerimizde müdürümüz bize ‘Spor yaptırabilir misin?’ diye sordu. Bunun üzerine böyle bir koreografi aklıma geldi. Bunu yaptıktan sonra çocuklarımız artık derslerde bile istemeye başladı. Pazartesi günleri İstiklal Marşımızı okumadan önce bu sporumuzu yaptığımız zaman artık çocuklar okula geç bile kalmıyorlar, koşa koşa geliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Bütün amacım çocukların spora biraz daha yanaşmasıydı. Okulu biraz bile olsa benim sayemde seviyorlarsa ne mutlu bana. Bunu bana öğrencilerim her ders söylüyorlar. Aynı şekilde veliler de söylüyor. ‘Pazartesi günleri çocuğumu okula kaldıramıyordum, geç kalkıyordu’ diyen velilerim şu anda, çocuklarının kendilerinden önce kalkarak ‘Anne beni okula, spora yetiştir’ dediklerini söylüyor. Bu benim için mutluluk ve çok gurur verici bir şey” dedi.

“Çocuklarımızda çok fazla gelişim gözlemliyorum”

Sürekli araştırdığını ve öğrenciler için hep yeni koreografiler oluşturmaya çalıştığını aktaran Şahin, “Hem kız, hem erkek öğrencilerimizin sevebileceği koreografiler oluşturmaya çalışıyorum. Genel olarak sadece kızlara veya sadece erkeklere yönelik olunca sevmiyorlar. Ama bu şekilde kalplerine dokunduğunu düşünüyorum. Çocuklar ilk sene başladığım zaman düzgün koşmayı, rahat, hazır ol da durmayı bile bilmiyordu. Şimdi bu sporlarımızla birlikte çocuklarımızda çok fazla gelişim gözlemliyorum. Sosyal medyaya öylesine attığım bir videoydu ama gerçekten çok güzel geri dönüşler aldım. Çok fazla izlenildi, bu kadar beklemiyordum. Meslektaşlarımdan da bana mesajlar geliyor, koreografi isteyenler oluyor. Biz de aynı şekilde yapıyoruz diye mesaj atanlar oluyor. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz, böyle devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

“Haftaya çok enerjik, çok sevgiyle başladıklarını gördük”

Öğrenci velilerinden de bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Okul Müdürü Ahmet Kayaoğlu ise “Çok güzel duygular içerisindeyim. Bu projeye başta Kaymakamımız Yüksel Kara olmak üzere desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Halide Edip İlkokulu ailesi olarak bizler önce güzel insan diyoruz. Güzel insan da sevgiyi bilen insandır. Böyle bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu fikir öğrencilerimizden bize geldi. Bizler katılımcı bir yönetim anlayışıyla öğrencilerin fikirlerine kıymet vererek geleceğimizi planlıyoruz. Taleplerini yerine getirdik. Çok mutlu olduklarını gördük, haftaya çok enerjik, çok sevgiyle başladıklarını gördük. Öğretmenimiz Asude hanım da işini sevgiyle yapıyor. Sevgiyle yapılan işte bereket var, verimlilik var, kalite var. Bunu da görmüş olduk. Velilerimizden çok anlamlı, çok olumlu geri bildirimler aldık. Bu bağlamda onların da desteğiyle projemiz devam ediyor. Pazartesi günleri okulumuza hiç geç kalan öğrencimiz yok” şeklinde konuştu.

# öğrenci, Okul

15 Kas 2022 - 12:46 - Eğitim

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