15 Kas 2022 - 13:57- Gündem G: 15 Kas 2022 - 14:01

Seyid Rıza Kocaeli’de anıldı

85 yıl önce idam edilen Seyid Rıza ve arkadaşları Kocaeli’de düzenlenen tören ile anıldı. Anma programında konuşan Şube Başkanı Ruhi Çelik, “Bu yara, Dersimlilerin belleğinde tesellisi olmayan ve kabul edilemez bir yara olarak günümüzde dahi kanamaya devam etmektedir” dedi.

Dilara Polat
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Seyid Rıza Kocaeli’de anıldı mask
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15 Kasım 1937 yılında altı arkadaşı ile birlikte Elazığ Buğday Meydanında asılarak idam edilen Seyid Rıza, Kocaeli’de anıldı. İzmit Belediye iş Hanında bulunan Dersimliler Derneğinde gerçekleşen anma töreni Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa Çelik’in yanı sıra Avrupa Birliği Eski Bakanı Ali Haydar Konca, EMEP Genel Başkanı Arzu Erkan, HDP İzmit İlçe Başkanı Metin Fırat,  İl Yöneticileri, TIP İl Yöneticileri, TÜM BEL SEN Şube Başkanı Erdal Karakuş, SES Şube Başkanı Murat Harata katıldı. Konuşmasına başlamadan önce Halk Meclisini basan, Dersimli vatandaşları kınayan Şube Başkanı Ruhi Çelik, “Tunceli  Belediyesindeki bir halk meclisinde Dersim halkının bugüne kadar ki demokratik hak arayışına yakışmayan olumsuz gelişmeleri tasvir etmediğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Hak aramak şiddete başvurarak olmaz. Farklı fikirlere tahammül ederek bir arada yaşamalıyız” ifadelerine yer verdi.

“TESELLİSİ OLMAYAN BİR YARA”

İstanbul’da yaşanan terör saldırısını şiddetle kınadıktan sonra sözlerine devam eden Çelik; “Bu yara, Dersimlilerin belleğinde tesellisi olmayan ve kabul edilemez bir yara olarak günümüzde dahi kanamaya devam etmektedir.Dersim kimliğinin ve kültürünün temel taşıyıcısı konumundaki başta Seyid Rıza olmak üzere kanaat önderlerimiz, AlîyêMirzêSilî, Fındık Ağa, Hesen Ağa, HesenêÎvraîmêQijî, ResikUşen ve UşenêSeydî’ yihileyle katlettikten sonra devlet, başsız ve çaresiz kalan Dersim Halkına karşı eşine az rastlanılır bir kırım, müsadere ve saldırganlıkla tartışmasız bir tertele uygulamıştır.

“İNSANLIK SUÇU”

4 Mayıs 1937 bakanlar kurulu kararıyla Dersimde köy boşaltmaları ve sürgünler başlatılmış; direnenler yakılıp, bombalanmış; çocuklar, bilhassa da kız çocuklar ailelerden kopartılarak başta subay olmak üzere Türk ve Sünni ailelere kültürel kıyım için evlatlık verilmişlerdir.
Tektipleştirici devlet iradesi, 1937’den başlayarak Dersim kimliğini yok etmeye çalışmış ve bunu başarabilmek için de yerel önderliklerin imhasına yönelmiştir. Mağaralara sığınan kadın ve çocukların zehirli gazlarla katledilmesinin yanı sıra, köylerinden toplanan masum insanlar ayırım gözetilmeksizin kurşuna dizilmiş, süngülenmiş, uçurumlardan atılmıştır.
Bu eylemler ile sadece Dersim'e karşı değil aynı zamanda tüm insanlığa karşı suç işlemiştir.

“IRKÇI İDEOLOJİ”

Bugün başta bizlere ve bütün demokratik kamuoyuna; insanlığa karşı işlenmiş bu suçun teşhir edilmesi ve bütün insanlık huzurunda lanetlenmesini sağlama sorumluluğu düşmektedir. Dersim’de gerçekleştirilen soykırımın başlıca sorumlusu, kendinden olmayanı düşman olarak kodlayıp, onu yok etmeyi amaçlayan ırkçı ideolojidir. Onun günümüzdeki devamı ise, aynı uygulamayı 85 yıl sonra bile sürdüren mevcut devlet aklıdır.

“ATALARIMIZIN MEZAR YERLERİNİ BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

1937/ 1938, Dersim halkına yönelik baskı ve asimilasyon politikalarının toptan bir imha haline dönüşme tarihidir. Dersim, 85 yıldır yaralarını sarmaya, inkar edilmişliğini aşmaya, eşit yurttaşlık hakkını kazanmaya ve atalarının mezar yerlerini bulmaya çalışıyor. Tarihi hatırlamanın ve katledilenlerin anıları önünde saygıyla eğilmenin, ülkemizde ileride benzeri kitlesel katliamların engellenmesi; insan haklarına saygılı, barışı sağlamış demokratik bir toplumun kurulabilmesi için çok önemli olduğuna inanıyoruz.

“ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Kurum olarak daha öncede birçok kez dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha ifade ederek, bu taleplerinizin karşılanabilmesi için her inanç ve ulustan halklarımızı Dersim halkı ile birlikte ortak mücadeleye çağırıyoruz. 

# Kadın, Avrupa

15 Kas 2022 - 13:57 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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