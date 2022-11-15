15 Kas 2022 - 14:10- Siyaset G: 15 Kas 2022 - 14:15

AKP İzmit’te vitesi yükseltti!

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte çarşı esnafını ziyaret etti.
AKP İzmit’te vitesi yükseltti! mask
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AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı düzenlemiş olduğu saha çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Av. Ali Güney, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte İzmit’te esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde İzmit’in köklü, kıdemli esnafları da ihmal edilmedi. Esnafların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Güney ve Şeker’e Başkan Vekili Yusuf Sami Çınar ve İlçe yöneticileri eşlik etti.

“Esnaflarımızın Her Zaman Yanındayız”

Düzenlenen ziyaretlerde konuşan Başkan Güney ; “ İzmit’imize hizmet veren esnaf ve çalışanlarla bir araya gelmeye önem veriyoruz. Bu tür ziyaretler ve yaptığımız istişareler, ilçemiz ve şehrimiz adına büyük önem arz ediyor. AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı olarak halkın ve esnafın taleplerine eğilen bir anlayışla hareket ediyoruz. El ele vererek hep birlikte ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Emek veren, alın teri döken, istihdam sağlayan ve güzel ilçemize değer katan esnaflarımızın her zaman yanındayız. Üretime, istihdama ve ülkemizin gelişmesine katkı sunan tüm sanayicilerimize, esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.
# esnaf

15 Kas 2022 - 14:10 Kocaeli/ İzmit- Siyaset

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