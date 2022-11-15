15 Kas 2022 - 16:53- Gündem G: 15 Kas 2022 - 16:55

İtfaiyeden PoscoAssan’a İRAP kapsamında eğitim

Büyükşehir İtfaiyesi eğitim hizmetleri kapsamında Posco Assan çalışanları ile bir araya geldi. Ekipler, İRAP kapsamında ilgili personele eğitim verdi
İtfaiyeden PoscoAssan’a İRAP kapsamında eğitim mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kısa adı İRAP olan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir İtfaiyesi, AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen plan kapsamında Posco Assan firması acil durum ekiplerine yönelik olarak eğitim gerçekleştirdi.

TEORİK VE PRATİK BİLGİLER

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimlerde, “Yanma ve Yangın”,  “Yangın Davranışı”, “Yangın Yerindeki Riskler”, “Söndürme Maddeleri”, “Söndürme Teknikleri”, “Yangın Söndürücüler”, “Yangına Müdahale Ekipmanı” ve “Yangınla Mücadele” başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

SU AKIMLARI UYGULAMASI

Eğitimin uygulamalı bölümünde, taşınabilir yangın söndürücüleriyle başlangıç yangınlarının söndürülmesi ve hortum dolapları ile hidrant kullanımı hakkında bilgiler sunuldu. Bu bağlamda işletmede bulunan Kuru Kimyevi Tozlu, Karbondioksitli ve Köpüklü taşınabilir yangın söndürücüler ile akaryakıt yangınına müdahale gerçekleştirildi. Ayrıca eğitimde, hidrant kullanımı, hidrantlardan hortum hattı oluşturulması, lanslar ve lansların doğru kullanımı ile su akımları ilgili personele uygulamalı olarak gösterildi. KOBİTEM, İRAP kapsamında eğitim ve tatbikat planlamalarını sürdürecek. Bu kapsamda Kocaeli’deki işletmelerde acil durum personellerine yönelik eğitimler periyodik olarak verilmeye devam edilecek.
# eğitim, itfaiye, Büyükşehir Belediyesi

15 Kas 2022 - 16:53 - Gündem

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