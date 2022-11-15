Körfez’de eğlence dolu ara tatil

Körfez Belediyesi tarafından çocukların ara tatilde güzelce vakit geçirmeleri için düzenlenen 1 haftalık etkinlikler Kitaplar Ülkesi tiyatro oyunu ile başladı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe oldukça fazla olurken, salon tamamen doldu. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, tam not aldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten çocuklar ve aileleri, Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.
DOYA DOYA EĞLENCE
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1 haftalık etkinliklerde; 16 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 14:00’te Zeyneb’in Masal Çadırı interaktif masal anlatı, 17 Kasım Perşembe günü Hereke Düğün Salonu’nda Fıstık ve Celil çocuk tiyatrosu ile 18 Kasım Cuma günü Yeniyalı Merkez Camii’nde Sertaç Abi söyleşisi olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.