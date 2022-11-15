Körfez’de eğlence dolu ara tatil

Körfez Belediyesi tarafından çocukların ara tatilde güzelce vakit geçirmeleri için düzenlenen 1 haftalık etkinlikler Kitaplar Ülkesi tiyatro oyunu ile başladı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe oldukça fazla olurken, salon tamamen doldu. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği etkinlik, tam not aldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten çocuklar ve aileleri, Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.

DOYA DOYA EĞLENCE

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1 haftalık etkinliklerde; 16 Kasım Çarşamba (bugün) günü saat 14:00’te Zeyneb’in Masal Çadırı interaktif masal anlatı, 17 Kasım Perşembe günü Hereke Düğün Salonu’nda Fıstık ve Celil çocuk tiyatrosu ile 18 Kasım Cuma günü Yeniyalı Merkez Camii’nde Sertaç Abi söyleşisi olacak.