Bina alev topuna döndü, bir kadın fenalık geçirdi

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sevda Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, gecekondunun hemen bitişiğindeki binaya da sıçradı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın fenalık geçirdi. Fenalaşan kadına adreste hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının ardından gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer bina ise büyük hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Dumanları görünce yangının olduğu yere koştuklarını söyleyen Emre Tabak isimli vatandaş, "Yangın gecekonduda başlamış, diğer binaya sıçramış. Hemen 112’yi aradık. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Bina da yandı, Allah’tan evde kimse yokmuş" dedi.
Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Sevda Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, gecekondunun hemen bitişiğindeki binaya da sıçradı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise binadan tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın fenalık geçirdi. Fenalaşan kadına adreste hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının ardından gecekondu tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer bina ise büyük hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.