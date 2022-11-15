Türk teknoloji şirketlerine  büyük yatırımlar yapılıyor

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Türk girişimlerinin fonlardan aldıkları yatırım, bir önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamındaki yatırım rakamını yakaladık" dedi.