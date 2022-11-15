Tarım Kredi'den yem fabrikası hamlesi

Geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın bir televizyon programında Doğu Anadolu’da yem fabrikası kararı aldıklarını ve bu ilin Erzurum olduğunu ifade etmesi üzerine Tarım Kredi Holding murahhas üyeleri Mustafa Hamurcu ve Yılmaz Bademli, Erzurum’da bir takım ziyaret ve görüşmelerde bulundular.