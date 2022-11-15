Atık geri dönüşümü tam gaz devam

Türkiye’de geri dönüşüm konusundaki hassasiyet gün geçtikçe artıyor. Bu yönde kamudan özel sektöre kadar pek çok kurum, kuruluş adımlar atıyor. 2027 yılına kadar Küresel Atık Geri Dönüşüm Hizmetleri Pazarının 77.6 milyar dolar gelir elde etmesi beklenirken, Market StudyReport’un hazırladığı rapora göre, 2020 yılında 54.39 milyar dolar olan pazarın 2021-2027 yılları arasında yüzde 5.2 büyümesi öngörülüyor.