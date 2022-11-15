Sanica Isı Sanayi halka açılıyor

Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üreten Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı54 ülkeye, ihracat gerçekleştiren şirketin halka arzı Gedik Yatırım ve İntegral Yatırım koordinatörlüğünde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Şirketin 40 milyon lira nominal değerli paylarının halka arzı için, 15, 16, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından sonra şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.