15 Kas 2022 - 17:27- Gündem G: 15 Kas 2022 - 17:31

“Güvenlik, hükümetin bir numaralı görevidir”

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırı ile ilgili, “Hükümet derhal görevini yapmalı.Seçim güvenliğinin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması, hükümetin bir numaralı görevidir” dedi

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
“Güvenlik, hükümetin bir numaralı görevidir” mask
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DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, yayınladığı bir mesajla İstanbul İstiklâl Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı. 6 kişinin vefat ettiği ve 81 vatandaşın da yaralandığı terör saldırısı nedeniyle mesaj yayınlayan Koç, “Milletimizin acısı çok büyük. Ülkenin tekrar bombalı terör saldırılarının gerçekleştiği günlere dönmesi hepimizi dikkatli olmaya sevk etmelidir. Türkiye’nin artık seçim sathına girdiği şu süreçte kimin ne yaptığı, ne maksatla yaptığı; sıkı sıkıya takip edilmelidir. Kimse bu kalleş terör saldırılarını, siyasi ranta çevirmeye kalkmasın. Hükümet derhal görevini yapmalı ve bu hain saldırıları gerçekleştiren güçleri, hızlı bir şekilde adalet önüne çıkarmalıdır. Seçim güvenliğinin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması; hükümetin bir numaralı görevidir” dedi.
# türkiye

15 Kas 2022 - 17:27 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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