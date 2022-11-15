DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, yayınladığı bir mesajla İstanbul İstiklâl Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırıyı kınadı. 6 kişinin vefat ettiği ve 81 vatandaşın da yaralandığı terör saldırısı nedeniyle mesaj yayınlayan Koç, “Milletimizin acısı çok büyük. Ülkenin tekrar bombalı terör saldırılarının gerçekleştiği günlere dönmesi hepimizi dikkatli olmaya sevk etmelidir. Türkiye’nin artık seçim sathına girdiği şu süreçte kimin ne yaptığı, ne maksatla yaptığı; sıkı sıkıya takip edilmelidir. Kimse bu kalleş terör saldırılarını, siyasi ranta çevirmeye kalkmasın. Hükümet derhal görevini yapmalı ve bu hain saldırıları gerçekleştiren güçleri, hızlı bir şekilde adalet önüne çıkarmalıdır. Seçim güvenliğinin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması; hükümetin bir numaralı görevidir” dedi.
15 Kas 2022 - 17:27- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2022 - 17:31
“Güvenlik, hükümetin bir numaralı görevidir”
DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, İstanbul İstiklal Caddesi’nde yaşanan bombalı saldırı ile ilgili, “Hükümet derhal görevini yapmalı.Seçim güvenliğinin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması, hükümetin bir numaralı görevidir” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.