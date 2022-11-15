Diyabetli çocuklar, Diyabet Günü’nde Ata’nın huzuruna çıktı

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı tarafından 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle etkinlik programı düzenledi. Programda ilk olarak diyabetli çocuk ve gençler, aileleri ve sağlık ekibi ile birlikte İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koydular. Ardından, “Sensörler Diyabetli Çocukların Hakkıdır” sloganıyla diyabetli çocuklar, aileleriyle birlikte mavi balon uçurma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında konuşan KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Mine Çizmecioğlu Jones, “Diyabetli kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek için glukoz izlem araçlarının (sensörlerin) SGK tarafından ödenmesine dikkat çekmek için bugün burada mavi balonlarımızı uçuracağız” dedi. Etkinlik bugün saat 11:30'da hastanenin Morfoloji binasındaki programla devam edecek.