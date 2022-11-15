ADP'de 3 ilçede kongreler tamam

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Aydınlık Demokrasi Partisi 3 ilçede olağan genel kurulunu tamamladı. ADP Kartepe, Derince ve Başiskele 1. Olağan Kongreleri önceki gün gerçekleşti.Kartepe’de Sıraç Değer, Derince’de Osman Öztürk, Başiskele’de Nurettin Çakırer seçilmiş başkan oldu. Kongreler İl Başkanı Yüksel Köse, Teşkilat Başkanı Musap Saluk, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Eriş’in katılımları ile tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEKLER

İl Başkanı Yüksel Köse, desteklerinden dolayı Aydınlık Demokrasi Partisi Genel Başkanı Erkan Deniz’e ve Teşkilat Başkanı Musap Saluk’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca Köse, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteleyeceklerini belirtti.

ADP KARTEPE YÖNETİM KURULU

Sıraç DEĞER

Resu PİJİ

Emirhan ÇİĞİLOĞLU

BusenurSEVİL

CengizhanÇAVUŞOĞLU

Deniz KABADAYI

BatıkanYAKAR

GöksunAKÇIL

FurkanYARAN

TuğluGENÇATA

Muhammed ÖNGELEN

Burak TÜRE

Doğukan AKAN

Kadir AYDIN.

ADP DERİNCE YÖNETİM KURULU

Osman ÖZTÜRK

Sude ÖZTÜRK

Zafer MEN

Emin ÇELEBİ

Özcan BAYRAK

Elanur ÖZTÜRK

Merve TERCANLI

Yusuf DEMİRKIRAR

Mustafa Ömer YENEN

İsmet ALYÖRÜK

Sedanur KARACA

Eşref KARACA

Nurettin USLU.

ADP BAŞİSKELE YÖNETİM KURULU

Nurettin ÇAKIRER

Turgay ALYAPRAK

Esra TOPUZ

Umut EKİNCİ

Nuray ALYAPRAK

Mehmet ÜSTÜNEL

Muhammet ÇAKIRER

Berdan DALGIÇ

Gülbahar DALGIÇ

Harun BAKAN.