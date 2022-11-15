ADP'de 3 ilçede kongreler tamam

Aydınlık Demokrasi Partisi 3 ilçede olağan genel kurulunu tamamladı. ADP Kartepe, Derince ve Başiskele 1. Olağan Kongreleri önceki gün gerçekleşti.Kartepe’de Sıraç Değer, Derince’de Osman Öztürk, Başiskele’de Nurettin Çakırer seçilmiş başkan oldu. Kongreler İl Başkanı Yüksel Köse, Teşkilat Başkanı Musap Saluk, Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Eriş’in katılımları ile tamamlandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEKLER
İl Başkanı Yüksel Köse, desteklerinden dolayı Aydınlık Demokrasi Partisi Genel Başkanı Erkan Deniz’e ve Teşkilat Başkanı Musap Saluk’a teşekkürlerini iletti. Ayrıca Köse, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteleyeceklerini belirtti.
ADP KARTEPE YÖNETİM KURULU
Sıraç DEĞER
Resu PİJİ
Emirhan ÇİĞİLOĞLU
BusenurSEVİL
CengizhanÇAVUŞOĞLU
Deniz KABADAYI
BatıkanYAKAR
GöksunAKÇIL
FurkanYARAN
TuğluGENÇATA
Muhammed ÖNGELEN
Burak TÜRE
Doğukan AKAN
Kadir AYDIN.
ADP DERİNCE YÖNETİM KURULU
Osman ÖZTÜRK
Sude ÖZTÜRK
Zafer MEN
Emin ÇELEBİ
Özcan BAYRAK
Elanur ÖZTÜRK
Merve TERCANLI
Yusuf DEMİRKIRAR
Mustafa Ömer YENEN
İsmet ALYÖRÜK
Sedanur KARACA
Eşref KARACA
Nurettin USLU.
ADP BAŞİSKELE YÖNETİM KURULU
Nurettin ÇAKIRER
Turgay ALYAPRAK
Esra TOPUZ
Umut EKİNCİ
Nuray ALYAPRAK
Mehmet ÜSTÜNEL
Muhammet ÇAKIRER
Berdan DALGIÇ
Gülbahar DALGIÇ
Harun BAKAN.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.