15 Kas 2022 - 17:37- Siyaset G: 15 Kas 2022 - 17:41

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kocaeli Temsilciliği açıldı

İzmit’te Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kocaeli Temsilciliği onlarca geçmiş belediyelerin başkanlarının ve halen görevde olan belediye başkanlarının katılımıyla açıldı
Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kocaeli Temsilciliği açıldı mask
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Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kocaeli Temsilciliği İstiklal Caddesi İstikbal Sokak No: 3/1A adresinde açıldı. Kocaeli’nin büyükşehir belediyesi olmadan önce görev yapan belediye başkanlarının da katıldığı programa yoğun katılım sağlandı. Programda Kocaeli temsilcisinin yanı sıra birliğin genel başkanı, İzmit Büyükşehir Eski Belediye Başkanlarından Hikmet Erenkaya ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın söz aldı. Konuşmaların ardından toplu aile fotoğrafı çekildikten sonra dernek binası gezildi.


GENİŞ KATILIM

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanlığı EtikKurulu Üyesi Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Müftüsü Sinan Cihan, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye başkanı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kocaeli Temsilcisi Halil Vehbi Yenice, Değirmendere Belediyesi eski Başkanı İbrahim Kaba, Körfez Belediyesi eski Başkanı İsmail Baran, Köseköy Belediyesi eski Başkanı ve YRP İl Başkanı Mehmet Aras, Sarımeşe Belediyesi eski Başkanı Ergün Berdan, Derbent Belediyesi eski Başkanı Zafer Arat, Köseköy Belediyesi eski Başkanı Habip Sarman, Bekirpaşa Belediyesi eski Başkanı Abdullah Köktürk, Yeniköy Belediyesi eski Başkanı Ali Ayaz, Kuruçeşme Belediyesi eski Başkanı Mürsel Ok, Derbent Belediyesi eski Başkanı Çetin Çavuş, Kirazlıyalı Belediyesi eski Başkanı Cevdet Şahin, Suadiye Belediyesi eski başkanı Musa Öğünç, Yuvacık Belediyesi eski Başkanı Hikmet Karaaslan, Sabahattin Ereğli Belediyesi eski Başkanı Erdebil, Uzunçiftlik Belediyesi eski Başkanı Musa Coşkun, Gölcük Belediyesi eski Başkanı Şaban Aktürkoğlu, Eşme Belediyesi eski Başkanı Şaban Özay, Maşukiye Belediyesi eski Başkanı Recep Yazıcı, Yazlık Belediyesi eski Başkanı Sabahattin Ersoy, Uzunçiftlik Belediyesi eski Başkanı Yaşar Sönmez, Kartepe Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabalık, İzmit Belediyesi eski Başkanı Hikmet Erenkaya, Gebze Belediyesi eski Başkanı Adnan Köşker, Değirmendere Belediyesi eski Başkanı Hasan Özer, Hereke Belediyesi eski Başkanı Esener Maçil, Döngel Belediyesi eski Başkanı Hikmet Tuncay, Akçat Belediyesi eski Başkanı Mustafa Yılmaz, Yalakdere Belediyesi eski Başkanı Nusret Sanlı, Yalakdere Belediyesi eski Başkanı Osman Özçiçek, Dereköy Belediyesi eski Başkanı Ali Kocabıçak, Hisareyn Belediyesi eski Başkanı Sabahattin Şimşek, Kandıra Belediyesi eski Başkanı Cengiz Kan, Acısu Belediyesi eski Başkanı Abdullah Sungur, Maşukiye Belediyesi eski Başkanı Mustafa Er, Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Hikmet Tuncay, Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, Ulaşlı Belediyesi eski Başkanı Nihat Abiş, Darıca Belediyesi eski başkan Şükrü Karabacak, ÇayırovaZiyaettin Akbaş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti İl eski Başkanı Mahmut Civelek, Kocaeli Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut, önceki dönem belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.


YENİCE: İYİ Kİ GELDİNİZ

Halil Vehbi Yenice, belediye başkanı koltuğunda oturduğunu zaman sürekli sıkıntı ve problem içindedir. Türkiye’nin özlediği ve ihtiyaç duyduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Her partiden görev yapmış belediye başkanlarımız var burada. Hepinize çok teşekküre diyorum. Türkiye’yi ve Kocaeli’yi temsil ediyorsunuz. Hangi siyasi görüşte olursanız olun buraya katıldınız. İyi ki geldiniz. Belediye başkanlarımızın, emeklilerimizin sorunları var. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız sıkıntılarımızı giderme konusunda bizlere çok yardımcı oluyor. Bu birlikteliği gösterdiğimiz müddetçe onun bize daha çok katkıları olacağına inanıyorum. Bu birliktelik, belediye başkanlığı yapmış ve sonradan herhangi bir iş yapamayan arkadaşlarımızın sorunlarını çözeceğine inanıyorum” dedi.


ERER: GURUR DUYDUM

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer, “Öncelikle Kocaeli’deki bütün arkadaşlarımıza sonra Türkiye Belediye Birliğine ve başkanlarımıza ve Türkiye’mize hayırlar getirmesini diliyorum. 81 ilde teşkilatlanmamız var. Her gün üye yapıyoruz ve her geçen gün daha çok büyüyeceğiz. Biz burada siyaset yapmıyoruz ve herkesi kucaklıyoruz. Üye formunda herhangi bir parti yazmaz. Bize katılanlar arasında belediye başkanlığı yapmış olmaları yetiyor. Daha önce belediye başkanlarının rozetleri bile yoktu. Anayasaya göre seçilen insanlarsınız. Tek yumruk olacak şekilde sorunlarımızı çözeceğiz. Bu katılımı görünce gurur duydum. Bu birlikteliği sağladıktan sonra her şeyi alırız her şeyi de yaparız” diye konuştu.


ERENKAYA: BAŞARILAR DİLİYORUM

Güzel bir düşünce olmuş Tabi ki her konuda olduğu gibi birliktelik olursa çok güzel olur. Belede belediye başkanları uzun yıllar başkanlık yapıyor başkanlığı bitince kendi bölgelerinde yaşamyaa devam ediyorlar ve sıkıntıları da sürüyor. Bizim sıkıntımız yok ama çoğu arkadaşımızın sıkıntı var onların muhakkak bu birliktelik ile çözüleceğine inanıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Halil başkanımla çok eski dostluğumuz var. Bu işi en iyi şekilde yapacağına inanlardan birisiyim. Hayırlı olsun diyorum ve kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


KARAOSMANOĞLU: DERDİ OLMAYAN PEK YOKTUR

“Her yeni eskir, her gelen gider bular kanun” sözleriyle konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Dertlerimiz var dedi arkadaşlarımız. Derdi olmayan pek yoktur. Bir araya gelerek sohbet etmek, dertleşmek problemler varsa onları gerekli yerlere iletmek için bu derneğin hayırlı ve faydalı işler yapacağını temenni ediyorum. Halil Vehbi Yenice başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


BÜYÜKAKIN: TEŞEKKÜR EDİYORUM

Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın ise “Güzel bir gayret, iyi bir çalışma. Bu tür birliktelik sadece problem çözmek üzere kurulmazlar, Problem çıkmasın diye de kurulurlar. Bunlar emek isteyen işler. Bunlara zaman ayırdığınız için teşekküre diyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah” dedi.

# türkiye, İzmit belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kartepe, Tahir Büyükakın

15 Kas 2022 - 17:37 - Siyaset

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