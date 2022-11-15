Vali Yavuz: İyi ki varsınız

Darıca Erzurumlular Derneği Kültür Evi hizmet binası, görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Hizmet binası Erzurum’un meşhur Çifte Minerali Medresesi’nden esinlenilerek yapıldı. Açılış törenine Kocaeli protokolü ve Erzurum protokolü adeta akın etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Erzurum ve Darıca Erzurumlular Derneği’nin inşa sürecine dair tanıtım videosunun izlenmesi, Erzurum yöresine ait halk oyunları ve bar ekibinin gösterileriyle devam etti.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarıyla başlayan programda son olarak konuşan Vali Seddar Yavuz, “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda sizlerin çok büyük bir emeği var ve o gün siz olmasaydınız ve dimdik durmasaydınız belki bugünleri göremezdik. Biz Kocaelililer olarak sizlerin burada olmanızdan mutluyuz. İlimizde en çok Erzurumlular var. İyi ki varsınız. Erzurum’dan getirdiğiniz o engin kültür ve medeniyeti, inancı, yiğitliği, mertliği bu topraklara yayıyorsunuz. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Mevla’m kazandıklarımızı hayırlı işlerde harcamayı nasip etsin” dedi. Miray BAKLACI

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz ve Latif Özkan

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt

Eski Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal

KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin

KEDFE İkinci Dönem Başkanı Muhammet Şık

Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam

Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Osman Nuri Toraman

Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Şenyurt Topal

İstanbul Erzurumlular Federasyonu Başkanı Ahmet Yanık

İspir Pazaryolu Dernekler Birliği Başkan Yardımcısı Mücahit Altay

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mikail Kalyoncu

Marmara Erzurumlular Federasyonu Başkanı Şefik Akbaba

Marmara Iğdırlılar Federasyon Başkanı Nihat Yıldırım

Altay İhtisas Spor Kulübü Kurucusu ve Milli Antrenör İsmail Altay

KEDFE Kadın Kolları Başkanı Canan Soylu

KEDFE Gençlik Kolları Başkanı Fatih Çetinkaya

Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Yusuf Akpunar

Siyasi parti ilçe başkanları

Vakıf üyeleri

Dernek başkanları

Çok sayıda vatandaş katıldı.