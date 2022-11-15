Vali Yavuz: İyi ki varsınız

Darıca Erzurumlular Derneği Kültür Evi hizmet binası, görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Hizmet binası Erzurum’un meşhur Çifte Minerali Medresesi’nden esinlenilerek yapıldı. Açılış törenine Kocaeli protokolü ve Erzurum protokolü adeta akın etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Erzurum ve Darıca Erzurumlular Derneği’nin inşa sürecine dair tanıtım videosunun izlenmesi, Erzurum yöresine ait halk oyunları ve bar ekibinin gösterileriyle devam etti.
“İYİ Kİ VARSINIZ”
Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarıyla başlayan programda son olarak konuşan Vali Seddar Yavuz, “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda sizlerin çok büyük bir emeği var ve o gün siz olmasaydınız ve dimdik durmasaydınız belki bugünleri göremezdik. Biz Kocaelililer olarak sizlerin burada olmanızdan mutluyuz. İlimizde en çok Erzurumlular var. İyi ki varsınız. Erzurum’dan getirdiğiniz o engin kültür ve medeniyeti, inancı, yiğitliği, mertliği bu topraklara yayıyorsunuz. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Mevla’m kazandıklarımızı hayırlı işlerde harcamayı nasip etsin” dedi. Miray BAKLACI
AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz
AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara
İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık
MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan
Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz ve Latif Özkan
Darıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap
Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan
Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz
Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt
Eski Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı
Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun
Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal
KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin
KEDFE İkinci Dönem Başkanı Muhammet Şık
Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam
Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Osman Nuri Toraman
Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Şenyurt Topal
İstanbul Erzurumlular Federasyonu Başkanı Ahmet Yanık
İspir Pazaryolu Dernekler Birliği Başkan Yardımcısı Mücahit Altay
Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mikail Kalyoncu
Marmara Erzurumlular Federasyonu Başkanı Şefik Akbaba
Marmara Iğdırlılar Federasyon Başkanı Nihat Yıldırım
Altay İhtisas Spor Kulübü Kurucusu ve Milli Antrenör İsmail Altay
KEDFE Kadın Kolları Başkanı Canan Soylu
KEDFE Gençlik Kolları Başkanı Fatih Çetinkaya
Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Yusuf Akpunar
Siyasi parti ilçe başkanları
Vakıf üyeleri
Dernek başkanları
Çok sayıda vatandaş katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.