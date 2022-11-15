15 Kas 2022 - 17:41- Gündem G: 15 Kas 2022 - 17:44

Vali Yavuz: İyi ki varsınız

Erzurum’un meşhur Çifte Minerali Medresesi’nden esinlenilerek yapılan Darıca Erzurumlular Derneği Kültür Evi, Vali Seddar Yavuz’un katılımıyla gerçekleşen görkemli bir törenle açıldı. Erzurumlular hakkında övgü dolu sözler sarf eden Vali Yavuz, “İlimizde en çok Erzurumlular var. İyi ki varsınız” dedi
Vali Yavuz: İyi ki varsınız mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca Erzurumlular Derneği Kültür Evi hizmet binası, görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Hizmet binası Erzurum’un meşhur Çifte Minerali Medresesi’nden esinlenilerek yapıldı. Açılış törenine Kocaeli protokolü ve Erzurum protokolü adeta akın etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Erzurum ve Darıca Erzurumlular Derneği’nin inşa sürecine dair tanıtım videosunun izlenmesi, Erzurum yöresine ait halk oyunları ve bar ekibinin gösterileriyle devam etti.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Protokol üyelerinin selamlama konuşmalarıyla başlayan programda son olarak konuşan Vali Seddar Yavuz, “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda sizlerin çok büyük bir emeği var ve o gün siz olmasaydınız ve dimdik durmasaydınız belki bugünleri göremezdik. Biz Kocaelililer olarak sizlerin burada olmanızdan mutluyuz. İlimizde en çok Erzurumlular var. İyi ki varsınız. Erzurum’dan getirdiğiniz o engin kültür ve medeniyeti, inancı, yiğitliği, mertliği bu topraklara yayıyorsunuz. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Mevla’m kazandıklarımızı hayırlı işlerde harcamayı nasip etsin” dedi. Miray BAKLACI

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz ve Latif Özkan

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt

Eski Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal

KEDFE Kurucu Başkanı Gencay Yıldıztekin

KEDFE İkinci Dönem Başkanı Muhammet Şık

Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam

Avrupa Yakası Erzurum Dernekleri Federasyonu Osman Nuri Toraman

Şenkaya ve Köy Dernekleri Federasyonu Şenyurt Topal

İstanbul Erzurumlular Federasyonu Başkanı Ahmet Yanık

İspir Pazaryolu Dernekler Birliği Başkan Yardımcısı Mücahit Altay

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mikail Kalyoncu

Marmara Erzurumlular Federasyonu Başkanı Şefik Akbaba

Marmara Iğdırlılar Federasyon Başkanı Nihat Yıldırım

Altay İhtisas Spor Kulübü Kurucusu ve Milli Antrenör İsmail Altay

KEDFE Kadın Kolları Başkanı Canan Soylu

KEDFE Gençlik Kolları Başkanı Fatih Çetinkaya

Darıca Erzurumlular Dernek Başkanı Yusuf Akpunar

Siyasi parti ilçe başkanları

Vakıf üyeleri

Dernek başkanları

Çok sayıda vatandaş katıldı.

# eğitim, AKP, türkiye, Kadın, Avrupa, emniyet, Kocaeli Üniversitesi

15 Kas 2022 - 17:41 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.983.775 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi ve KOİDER girişimci kadınları bekliyor! mask
İzmit Belediyesi ve KOİDER girişimci kadınları bekliyor!
Seyid Rıza Kocaeli’de anıldı mask
Seyid Rıza Kocaeli’de anıldı
Körfez'in çehresi 1,5 milyarlık yatırımla değişiyor mask
Körfez'in çehresi 1,5 milyarlık yatırımla değişiyor
İtfaiyeciler 1,5 yılda 174 baca yangınına müdahale etti mask
İtfaiyeciler 1,5 yılda 174 baca yangınına müdahale etti
Tarihi geçmiş ürünler satılacaktı, hepsi imha edildi mask
Tarihi geçmiş ürünler satılacaktı, hepsi imha edildi
Başkan Özlü: "İlçemizi ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak istiyoruz" mask
Başkan Özlü: "İlçemizi ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak istiyoruz"
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL