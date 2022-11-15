Hulusi  Kentmen Anı Evi’nin rekonstrüksiyon ihalesine 2 teklif

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Veliahmet Mahallesi’nde bulunan Hulusi Kentmen Anı Evi’nin rekonstrüksiyon ihalesi gerçekleştirildi. İhalede Özkaya Restorasyon ve Surkale Restorasyon adlı 2 firma teklif sundu. 240 gün iş süresi olan projenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 593 bin 971 lira olarak açıklandı.
VERİLEN TEKLİFLER;
Özkaya Restorasyon: 1 milyon 371 bin 216 lira, Surkale Restorasyon: 1 milyon 350 bin 96 lira, Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihale sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.