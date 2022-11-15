Hulusi  Kentmen Anı Evi’nin rekonstrüksiyon ihalesine 2 teklif

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Veliahmet Mahallesi’nde bulunan Hulusi Kentmen Anı Evi’nin rekonstrüksiyon ihalesi gerçekleştirildi. İhalede Özkaya Restorasyon ve Surkale Restorasyon adlı 2 firma teklif sundu. 240 gün iş süresi olan projenin yaklaşık maliyeti 1 milyon 593 bin 971 lira olarak açıklandı.

VERİLEN TEKLİFLER;

Özkaya Restorasyon: 1 milyon 371 bin 216 lira, Surkale Restorasyon: 1 milyon 350 bin 96 lira, Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihale sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.