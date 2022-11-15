Çiftçiler, Karaabdülbaki Üretici  Pazarı’na yoğun ilgi gösteriyor

İzmit Belediyesi, kentte tarımsal kalkınma adına çalışmalara her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda 27 Ağustos 2021 tarihinde hayata geçirilen Karaabdülbaki Üretici Pazarı ile üreticiler hem doğal ürünlerini vatandaşlar ile buluşturuyor hem de hane gelirine katkı sunmaya devam ediyor.
ÜCRETSİZ FAYDALANIYORLAR
Üreticiler tarafından çok sevilen Karaabdülbaki Üretici Pazarı ile vatandaşlar aracı olmadan taze, doğal ve ekonomik ürünlere ulaşabiliyor. Yerel üretim ve üreticiyi desteklemek amacıyla yerel halkın yanı sıra çevre köylerden de çiftçiler ve kadın üreticiler haftanın 7 günü ücretsiz olarak bu pazarda stant açabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.