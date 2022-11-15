Çiftçiler, Karaabdülbaki Üretici  Pazarı’na yoğun ilgi gösteriyor

İzmit Belediyesi, kentte tarımsal kalkınma adına çalışmalara her geçen gün yenisi eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda 27 Ağustos 2021 tarihinde hayata geçirilen Karaabdülbaki Üretici Pazarı ile üreticiler hem doğal ürünlerini vatandaşlar ile buluşturuyor hem de hane gelirine katkı sunmaya devam ediyor.

ÜCRETSİZ FAYDALANIYORLAR

Üreticiler tarafından çok sevilen Karaabdülbaki Üretici Pazarı ile vatandaşlar aracı olmadan taze, doğal ve ekonomik ürünlere ulaşabiliyor. Yerel üretim ve üreticiyi desteklemek amacıyla yerel halkın yanı sıra çevre köylerden de çiftçiler ve kadın üreticiler haftanın 7 günü ücretsiz olarak bu pazarda stant açabiliyor.