15 Kas 2022 - 17:49- Gündem G: 15 Kas 2022 - 17:51

Eğitim camiası ve Kızılay Başkan Aygün’ü ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Türk Kızılayı temsilcileri ve Derince genelinde çeşitli okullarda görev yapan aday öğretmenleri ağırladı
Eğitim camiası ve Kızılay Başkan Aygün’ü ziyaret etti mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün Türk Kızılayı ve ilçe genelinde çeşitli okullarda görev yapan aday öğretmenleri ağırladı. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen ilk görüşmede Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, Derince İlçe Başkanı Hasan Malo, Kadın Kolları Başkanı Şengül Karagöz, İl Kadın Kolları Üyesi Esen Ak, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Emrah Sezer, İbrahim Öktem, Kezban Gümüş ve Necati Özgenç hazır bulundu. Kızılay’ın toplumsal yaşamdaki rolüne vurgu yapan Başkan Aygün, kurum nezdinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün bir diğer konukları ise eğitim camiasından oldu.

ÖĞRETMENLERİ KONUK ETTİ

Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede Seda Nur Uzun (Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu), Kübra Nur Aydın (Kocaeli Anneleri Derneği Anaokulu), Aybike Eryılmaz ( Atatürk Anaokulu), Özge Özoğul (Bülent Türker Anaokulu), Beyza Nur Demir (Derince Piri Reis Ortaokulu), Burcu Peker (Fatih Ortaokulu), Fatma Salı (Fatih Ortaokulu), Sultan Kübra Yörük (Atatürk Anaokulu), Melek Arslan (Turgut Reis İlkokulu), Melike Aykut (İshakçılar İlkokulu), Sevgi Göktepe (Çınarlı İlkokulu), Derya Coşkun (Derince Piri Reis Ortaokulu), Neslihan Yıldız (Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) ve Gonca Demirok (Çınarlı İlkokulu) okul öncesi öğretmenleri hazır bulundu.  Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “2022-2023 Eğitim-Öğretim Dönemi ile birlikte ilçemizde göreve başlayan aday öğretmenlerimizle bir araya geldik. Kıymetli öğretmenlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
# eğitim, Kadın, Atatürk, Aydın, Okul

15 Kas 2022 - 17:49 - Gündem

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