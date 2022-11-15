Gram altın tarihi zirveyi gördü

Güne bin 55 liradan başlayan gram altın, bin 68 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Güvenli liman olarak görülen altına talep son dönemlerde arttı. Ons altının 1786 dolar seviyesine yükselmesiyle gram altın bin 68 liraya yükselerek rekor tazeledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, sabah saatlerinde bin 55 liradan satılıyordu. Gram altın, 20 Aralık 2021'deki gördüğü seviyeyi geçerek rekor tazeledi. Gram altın fiyatındaki yükselişte ons altının 3 ayın en yüksek seviyesine çıkması etkili olurken, Kasım ayında yüzde 10 yükselişle 967 TL'den bin 68 TL'ye tırmandı.
Rekor sonrası çeyrek altın bin 759 liraya, yarım altın 3 bin 523 liraya, tam altın 7 bin 15 liraya kadar yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.