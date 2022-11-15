Ceza yazılmasına kızıp aracını denize attı 

Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, kaçak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı. Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35 bin lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından karakoldan çıkan A.C., hafif ticari aracına binerek Eskihisar feribot iskelesine gitti. Aracıyla kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren A.C. iskelenin önüne gelerek aracından indi. A.C. aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı. Jandarma ekipleri, A.C. hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise bugün öğle saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı.