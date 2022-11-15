Ceza yazılmasına kızıp aracını denize attı 

Gebze Eskihisar mevkisinde gece saatlerinde denize giren 3 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, kaçak midye avladıklarını belirlediği kişilerin denizden çıkmasını sağladı. Dalgıç kıyafetleri giyerek denizden midye çıkaran 3 kişi Eskihisar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri de karakola gelirken, 3 kişiye kaçak midye avlamaları nedeniyle 35 bin lira ceza kesildi. İşlemlerin ardından karakoldan çıkan A.C., hafif ticari aracına binerek Eskihisar feribot iskelesine gitti. Aracıyla kapıda bulunan bariyere çarparak içeri giren A.C. iskelenin önüne gelerek aracından indi. A.C. aracını hareket ettirerek iskeleden denize attı. Jandarma ekipleri, A.C. hakkında kapıda bulunan bariyere zarar vermesi nedeniyle işlem yaptı. Araç ise bugün öğle saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.